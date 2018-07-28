賴清德視察機捷工程 讚鄭文燦「賽周瑜變趙子龍」

2018-07-28 19:22

〔記者許倬勛／桃園報導〕行政院長賴清德今天率領政院團隊視察桃園機場捷運中壢延伸線工程、新明青創基地，盛讚桃園市長鄭文燦解決問題能力，有如常勝軍的「常山趙子龍」。

賴清德肯定鄭文燦的表現，他說，桃園市這幾年欣欣向榮，不論是在人口出生率、人口成長率、都市年輕化，工業產值與各項建設，都有相當優質的表現，更稱以前鄭擔任民進黨中央黨部發言人、新聞局長的時候就展露他的智慧，博得「賽周瑜」的封號，就任市長期間展現解決問題的能力，「力比常山趙子龍」。

賴清德說，桃園未來交通建設上，除了台鐵地下化，還包括機捷延伸，未來藉由與北捷三鶯線的串聯，會讓桃園在北台灣的發展上更具核心，也佔有一席之地。桃園的產出會繼續協助北台灣發展，行政院也會大力支持桃園的發展。

他說，機場捷運延伸到中壢需要138億元，鐵路地下化要900多億元，綠線捷運接到中壢車站要1000多億元，總經費2345億元行政院一定全力支持，但是相信完成後的效益絕不只如此。

鄭文燦說，中壢未來會成為桃園最大的交通樞杻，有捷運綠線、台鐵地下化、機捷延伸線同時增加車站，這是讓桃園「轉大人」的計畫。

鄭文燦說，前瞻軌道建設、桃園航空城、亞洲矽谷是桃園發展的3支箭環環相扣，中央和地方已經把3計畫整合好趨於一致，早日計畫早日完工，儘管挑戰很大，但是困難的工作陸續結束，市府會做好把關，包括中壢車站都市計畫檢討變更，還有周邊都市計畫，中壢會脫胎換骨成為交通樞紐、商業中心，未來機捷南段接上中壢車站以後運量會大幅提升。