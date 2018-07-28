小英總統細數5大改革政績 說明「改革挺台灣」

2018-07-28 18:16

［記者黃美珠／竹縣報導］民進黨由總統兼黨主席蔡英文領軍的「改革挺台灣」全台授旗誓師大會，今天從新竹縣出發跑向全台！總統蔡英文除親手授戰旗且牽成鄭朝方選新竹縣長，她也細數執政以來5大改革成績，說明民進黨對台灣的愛就是用改革來相挺，呼籲新竹縣鄉親也團結力挺鄭朝方，用改變新竹縣的現況，走出新的方向展現對新竹縣的愛。

總統蔡英文致詞時也說，她要提醒那過去那些曾經執政卻不知反省，現在還在那邊冷嘲熱諷的人，台灣今天改革之所以這麼的困難，有那麼大的時間壓力，原因只有1個，就是過去延宕太久，現在大家才需要改進。

她說，她很清楚改革的工作從來就不是簡單的事情，不是光說不練，也不能夠花拳繡腿，也不是中央法規做好了就結束了。改革要落實，需要地方政府在第1線執行，要把這些政策執行好，需要1個認同改革、懂得政策、有協調和執行能力的縣長跟我們一起拚。在新竹縣這個人選、這個答案很清楚，就是鄭朝方。

蔡英文今天一開場致詞就使用客語向在場者問好，並說「今天，看到這麼多的鄉親朋友，我實在很感動、很高興。這代表我們新竹縣的鄉親朋友，很關心我們新竹縣的未來。」

她接著用中文說，「改革挺台灣」全國授旗誓師大會的第1場選在新竹縣，代表了他們的決心，這次選舉一定要在新竹縣獲勝。而這場選戰民進黨的主軸叫做「改革挺台灣」。

她說，長期以來，新竹縣一直是民進黨的艱困選區，但她相信在這裡，人民想要改革、想要進步的期待，不會比全國任何一個地方少，而她也從近年不斷的全國走透透中，深深感覺到，越是在艱困的地方深耕，就能夠得到越多的溫暖，她謝謝大家對改革的支持。

蔡英文說，她最近看到有一些批評，認為政府施政的不好，造成經濟停滯、年輕人徬徨無助、電力供應出現問題。藉著今天的場合她要公開反駁好讓鄉親了解這2年多來她的努力。

她說，上任後她推動了許多改革，過程有些動盪，但也都做出了成績，她就舉5項政績跟鄉親報告。第1個就是經濟變好了。

她說，批評者說民進黨主政經濟停滯，她倒是想請大家回想2016年5月她上任時，經濟學家都在討論經濟成長率能不能「保1」，因為2015年國民黨執政時經濟成長率只有0.8。2016年的第1季，也就是國民黨執政的最後1季，經濟成長率還是負的。但這幾年下來，經濟都在穩定成長，近2、3年的成長率還都超過了預期。

去年第3季以來，連續3季經濟成長率都超過3%，景氣轉為綠燈，出口也在成長。連續20個月的正成長，事實上她剛接任的時候，出口是連續15個月的負成長啊。鄉親如果有投資股市，就更能感受到，股市上萬點已經超過1年了，顯示經濟基本面很好，而資本市場的管理也很好。過去執政，現在在批評政府的人，應把過去的數據拿出來比一比，自我檢討一下。

其次，民進黨執政後不僅2次提高基本工資，把過去年輕人22K的天花板，現在變成基本薪資的樓地板，整體提高了薪資所得，還主動幫軍公教加薪，希望帶動提昇市場薪資，結果獲得上市櫃公司很大的響應，使得去年台灣薪資實質所得達到歷來新高，擺脫過去薪資不成長，甚至倒退的現象。

蔡英文抨擊「沒有看到我們打破低薪的努力，用過來人的身份，在一旁冷嘲熱諷的人」應該反省是誰執政時，造成市場一片低薪的，是不是國民黨？

蔡英文說她的第3個政績就是推動「5+2產業創新」，促進台灣產業的升級轉型。並以機械產業為例，表示在智慧製造的助攻下，已經成為台灣第3個兆元產業。另外還有物聯網產業今年也很有機會破兆，成為第4個兆元產業。證明就算是傳統產業，只要轉型成功，還是一樣可以賺錢。

至於第4個是很多鄉親、長輩最有感受的，也就是推動「長照2.0」。讓政府來幫大家分擔照顧的責任。建立起社區照護據點，滿足長輩希望可以在地、自己的社區得到照顧的心情，也擴大照顧對象。

最後，她說民進黨推動了綠能發展，使台灣成為世界上綠能投資的最熱門地點。有些人批評民進黨的能源政策躁進，應該要「以核養綠」，而她要再問這些人一次，「他們」執政8年，養出了什麼東西？什麼都沒有。

蔡英文強調，在能源轉型的過程，他們會全力確保電力供應無虞外，也負責任地面對長期累積的空氣污染問題，因此制定空污法，讓台灣的空氣更好。

她推崇鄭朝方在2年前替她的總統選舉注入了很多創意跟改變。選後，她邀請他擔任民進黨客家部主任與發言人，結果他的表現有目共睹，除了想法很有見地，講話條理分明，交代的任務，使命必達外，對地方發展的需求講起來頭頭是道，對中央政策也很了解。

所以最後她牽起鄭朝方的手，領著所有支持者一起為他加油，也為新竹縣加油。

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