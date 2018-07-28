藍營勸進宣明智任楊文科後援會長 斷徐欣瑩重要金脈

2018-07-28 18:29

〔記者施曉光／台北報導〕目前鬧分裂的國民黨執政地盤新竹縣長選戰，除了面臨立委林為洲脫黨參選的內亂，還有系出同源的民國黨主席徐欣瑩搶票外患，但黨內人士指出，林為洲對民進黨參選人鄭朝方的影響較大，且只要守住藍營8成5的基本盤，國民黨參選人楊文科低空掠過不是問題，而且為了壓制徐欣瑩威脅，已經成功遊說民國黨黨員、聯電榮譽副董事長宣明智擔任楊文科的後援會會長，並評估宣明智轉入楊陣營後，形同切斷徐欣瑩的重要金脈。

另據指出，藍營新竹縣競選組織架構已經敲定，將由民進黨籍的前新竹縣長范振宗擔任楊文科的競選總部主委，顧問團總團長由新竹縣議長張鎮榮擔任，總幹事一職則由新竹縣黨部主委陳見賢擔綱，預料長期經營竹北的張鎮榮、陳見賢，再加上宣明智，有助楊文科鞏固這個新竹縣的最大票倉。

黨內人士表示，雖然楊文科過去曝光度不夠，知名度較低，但經過林為洲事件之後，原本不認識的人也都認識了，今後趨勢線必定向上，反觀綠營的鄭朝方就是「沒人吵」，所以知名度始終打不開，而且新竹縣藍營鄉、鎮、市長提名完全確定後，連同縣議員參選人部分，都將與楊文科綁在一起，楊的選情應該很快就能回到藍軍盤的基本水位。

黨內人士指出，如果未來新竹縣確定4人競逐態勢，預料各方都拿不到4成5以上選票，就看誰的基本盤較大，這個態勢對楊文科相當有利，其中關鍵就在藍軍凝聚力，只要「楚河漢界」確定，藍營盤有85％歸隊，楊文科至少低空掠過不成問題。

藍營評估，如果林為洲願意懸崖勒馬，當然最好，即便林脫黨參選，民進黨籍前新竹縣長林光華已從本月中旬開始，透過林氏宗親會系統在各鄉鎮市開會挺林，對鄭朝方較為不利，估將影響綠營原有票源2、3成，國民黨比較大的傷則是林為洲刻意塑造悲情形象，但對藍營基本盤不構成太大影響。