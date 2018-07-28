文大宿舍案延燒 立院法制局：部分社宅應轉為學生宿舍

文化大學宿舍大群館爭議持續延燒。（資料照）

2018-07-28 17:48

〔記者彭琬馨／台北報導〕文化大學宿舍「大群館」爭議延燒，連帶引發大專院校學生宿舍不足的問題。立法院法制局近日發布的報告指出，依據民間相關團體統計，大專院校學生宿舍充足率事實上可能低於教育部宣稱的82.4%，為補足學生宿舍總數不足的問題，法制局明確建議，社會住宅應提供一定比例戶數作為學生宿舍。此作法與台北市長柯文哲先前稱，將釋出部分社會住宅支援學生宿舍無異。

立法院法制局7月以「大專院校學生宿舍供需失衡問題之研析」為題，內容指出，教育部對學生宿舍不足提出的三大解決方案，其中將閒置國中小或公有地改建學生宿舍的方案，可能因排擠效應影響民眾租屋機會，並不適宜；報告也說，教育部提出從校園既有空間改建宿舍的方案「未臻周延」，此作法可能因城鄉差距，造成部分學校宿舍留有空房，產生資源浪費的疑慮，興建的宿舍最終可能變為蚊子空間。

報告指出，現階段可依照「住宅法」第4條規定，保留一定比率給未設籍當地，且在當地就學、就業的居住需求者，報告並建議主管機關與民間合作興辦的社會住宅，應提供一定比例戶數作為學生宿舍，並由地方政府成立跨局處專案小組，與大專院校聯繫、提供現有建築物，平價租予學生使用。