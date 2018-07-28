獨家》國民黨黨史會「國庫通黨庫」 用公帑保存黨史檔案

2018-07-28 16:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為開放政治檔案、還原歷史真相，促轉會正鎖定國民黨黨史資料要徵集，國民黨昨日不滿痛批促轉會是「自訂合法威權」，展現抵抗態度。據了解，行政院黨產會近日調查發現，專門負責黨史資料的國民黨黨史會，有「國庫通黨庫」現象，在黨國不分時代，國史館是從黨史會分家，國家曾出錢幫國民黨保存黨史檔案，甚至付黨工薪水。

據國民黨中常會第339次會議，1957年2月25日國民黨曾就黨史會史料保管問題，由黨秘書長張厲生、主委羅家倫約邀總統府、行政院從政主管同志，會研具體處理辦法提會核議。

國民黨中常會決定，「國史館為政府修史機關，黨史會為黨內組織，自以分設為宜，其編制與待遇，亦應分別依照各該機構之規定辦理。」

其次，「自四十六年度起國史館應正式建置，現行工作人員究任職於國史館或服務於黨史會，由其自擇，分立後黨史會人員編制應切實整頓。」

亦決定，「國史館建置後，黨史會每年所需人事經費，及目前建築保管史料房屋所需經費，由會函請行政院從政主管同志籌撥。」

也要求「在國史館未正式建置前，現行工作人員准由中央按月酌予補助，自四十六年二月起，至國史館建置時為止」紀錄在卷，謹報請鑒核。

黨產會委員表示，黨史會是黨內單位，國民黨中常會卻決定每年人事經費，函請行政院用公帑撥款，連史料保管、建物房屋所需要的經費，全部都來自國庫，無疑是「國庫通黨庫」。

委員強調，在國史館尚未從黨史會分出來以前，連工作人員也由中央撥款補助，可見當年黨史會大量經費取自中央政府，國民黨現應配合開放政治檔案，將威權統治時期的黨史資料歸還國家。