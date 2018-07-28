丁丁下辯論戰帖 柯P給軟釘子：不同意見先拿出來講

國民黨台北市長參選人丁守中下戰帖邀電視辯論6大市政議題，台北市長柯文哲說，辯論通常是大家對政策或方法不一樣，才有需要辯論，目前市政哪裡做得不好可以拿出來講，給了軟釘子。（記者張嘉明攝）

2018-07-28 16:34

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中向對手姚文智、柯文哲下戰帖，邀請兩人電視辯論都市更新等6項市政議題；對此，台北市長柯文哲今天受訪時未正面回應，只說辯論通常是大家對政策或方法不一樣，才有需要辯論，目前市政哪裡做得不好可以拿出來講，給了丁守中一個軟釘子。

柯文哲今天下午出席參與式預算感恩茶會活動時，媒體追問此事，柯P說，他想了一下，辯論通常是大家對政策或方法有不一樣才有需要辯論，現在問題是對推動政策有哪些意見，若丁守中有不同意見要先提出來，才有必要論辯。

柯文哲認為，在市政議題上恐怕要比的是執行力，政策做不一樣的地方很少。媒體追問是否覺得現階段不需辯論？柯P說，每個人把想法拿出來討論，辯論還是在於政策或方法不一樣才有需要。

柯P說，「如果方法都一樣，要辯什麼東西我都不曉得」，目前做的不好地方可以先來出來講。媒體再問是否怯戰？柯文哲重申，他還是那一句話，辯論是大家意見或方法不一樣才需要，否則一樣的話，也不曉得怎麼辯。

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