「柯P」來了！為時力選將站台 教導穿衣、拉票

2018-07-28 15:53

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午出席時代力量台北市中山、大同市議員參選人林亮君競選總部開幕記者會，這也是繼親民黨參選人洪士奇之後，第二位邀請柯站台的議員參選人。柯不僅叮囑林亮君等參選人，在服裝上的辨識度不足，還公開授課，教導時力參選人要掌握年輕族群的票源。柯文哲強調，如何掌握20歲到40歲選民的35％票源，是時代力量要去思考的題目。

林亮君競選總部今天下午1時開幕，柯文哲約在下午1時半到場，一來就對著身穿便服的林亮君、士林、北投區參選人黃郁芬等人碎念，「你們這樣辨識度太低」，「參選議員要先有知名度，要很清楚讓人家知道你們的名字，還是要像這樣（指向身穿競選背心的親民黨議員林國成）」。而就算是衣服上繡有名字的吳崢，也被嫌字不夠大。

柯文哲還說，現今的政治選舉環境，對年輕人比較困難，所以這幾個相信都選得很辛苦，人脈也不夠、募款也不容易，即使他已經努力在改變，但要變成普遍風氣還是相當困難，他清楚年輕人在選舉中的困境，但倒過來，年輕人有一個優勢。

柯文哲接著說，若將投票人口分成3等份，20歲到40歲、40歲到60歲、及60歲以上3個族群，各占3分之1的總票數，其中有個很有趣的現象，投票率最低的就是20歲到40歲這群，占總投票人數的35％，投票率卻很低，特別20歲到29歲族群的投票率僅40幾％，他以前一直在研究這問題，覺得很奇怪，年輕人不是最熱情，每天都在當「鍵盤政治家」，應該有投票機會時，就會很勇敢跑出去投票，怎麼投票率卻最低。

柯文哲表示，他後來發現，原因在於年輕族群沒有認同的對象，因為選市長、議員的人都看起來，好像是那種上年紀的人，不太符合20歲到40歲族群的口味，投票低就是因為檯面上的人都不是他們認同的對象，所以這也是很重要的一點，要成為他們認同的對象，其中有幾點（要注意），「你的邏輯、是不是他們的代言人，這很重要，以及跟他們有沒有認同，所以代言的時候，比方說高學歷、年輕族群或是科技類、專業向，若能清楚標示，自己就是這批人的代言人，就很容易在複數選舉中，拿到這3分之1的票數，這是時代力量要去思考的題目。」

而在授課後，柯文哲也不客氣表示「這還是妳的場子，但我順便來宣導一下我的政績」，接著細數任內的中山、大同區政績，從北門廣場改造、台北車站雙子星標案、建成圓環公園、大同區三八八號公園、大龍國宅等，講到花博青創基地，隨後與林亮君現場交流青創、勞工權益等政見。

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