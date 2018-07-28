中市表揚模範父親釋利多 爺奶帶孫免上課可月領2千5

中市南區公所表揚模範父親，最高齡是93歲林遠芳（右），他15歲喪父，扶養寡母與5個弟弟。（記者張瑞楨攝）

2018-07-28 16:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南區公所今天（28日）舉行模範父親與孝行楷模表揚活動，代表市長林佳龍出席致詞的中市政府社會局長呂建德表示，自8月1日起，爺奶自行帶孫，也可領取每月2500元的育兒津貼；9月日起，敬老愛心卡還可以刷特約計程車的乘車費用，希望鼓勵長輩多走出戶外，讓自己更健康快樂。

南區公所今天舉辦107年模範父親與孝行楷模表揚活動，由南區區長鍾正光主持，共有國光里民魏啟仁等26位模範父親，以及城隍里民林明照等11位孝行楷模獲表揚，獲表揚的模範父親，有教育界的退休教師；有白手起家，自行創業的中小企業負責人；也有在公營機構或私人企業服務的中堅幹部，社會局長呂建德、立委黃國書、市議員邱素貞等人都出席，祝福他們「父親節快樂」。

其中，年齡最長的是永興里民林遠芳，現年93歲，他在15歲時喪父，獨立扶養寡母與5個弟弟，並為弟弟完成學業及人生大事，對子女教育著重傳統倫理；國光里民魏啟仁，2005年從台中市府人事課長退休，為人善良、平易近人，熱心公益，育有兩女一男，子女在他的薰陶下都在社會發揮所長，貢獻心力。

呂建德致詞說，他參加模範父親表揚活動，就是來報「好康」，今年8月1日起，爺奶自行帶孫者，不再需要先行上課，也可領取每月2500元的補助，敬老愛心卡每個月1000點，除了可以搭公車，搭國道客運扣點之外，也可以在衛生所和特約醫院刷卡支付掛號費與部分負擔，從9月1日起，敬老愛心卡還可以刷特約計程車的乘車費用，他特別感謝黃國書、邱素貞等人共同努力爭取上述福利。

邱素貞說，台中市敬老愛心卡，很受銀髮族歡迎，卻嚴格限制搭乘交通工具種類，她在議會質詢時要求放寬搭乘計程車、台鐵等交通工具，市府順應民意，將可鼓勵更多長輩走出戶外，更體貼、便利長者，根據統計，截至6月底止，台中市65歲以上老人共有329281人，其中，南區有13639人，邱素貞希望長輩踴躍申請敬老愛心卡，善加利用，不要讓權益睡著了。