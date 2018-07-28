本土社團籲選將助東奧正名 喊話賴揆：不要佛系台獨

台灣本土社團今召開記者會呼籲，各縣市長參選人應積極協助東奧正名連署活動。（記者彭琬馨攝）

2018-07-28 16:13

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國以台灣民間推動「東京奧運正名連署」為由，日前惡意取消台中市明年主辦東亞青運的主辦權。包含台灣社、台灣客社等多個本土社團在內的團體今召開記者會，呼籲各縣市長參選人應積極協助東奧正名連署，向國際社會表述台灣人民心聲。台灣教師聯盟理事長蕭曉玲更向行政院長賴清德喊話，強調賴清德若真是「務實的台獨工作者」，就應該拿出務實態度，而不是「佛系台獨」。

中國本週二臨時召開理事會，以台灣民間團體發起「2020東京奧運公投」，恐增加東亞青運賽事的不穩定性為由，斷然取消台中市政府已籌備許久的2019東亞青運主辦權，做法引發台灣社會譁然。

台灣社社長張葉森今表示，中國用東奧正名連署活動干涉體育活動，是「非常無理取鬧的事」，他呼籲參與年底縣市長選舉的參選人，能帶頭做人民表率，如果一人負責500到1000張連署書，就能迅速完成連署活動，「連署越多的人，就給他越多選票」。

台灣中社社長廖宜恩說，台灣人民應勇敢站出來，向國際社會表示「台灣就是台灣」，不是中國的台灣、也不是中國的台北，呼籲政府應積極協助台灣人民，向國際社會表述。

台灣獨立聯盟副主席沈清楷表示，東奧正名運動「完全符合國際奧委會程序規定」，活動是要「申請改名」、而非「進行改名」；他強調，若申請不通過，就會繼續用中華台北名稱參賽，不會因此犧牲台灣選手權益。

台灣教師聯盟理事長蕭曉玲說，執政黨應該在此時凝聚台灣人民力量，當台灣人民後盾，呼籲各參選人能積極協助東奧正名連署。