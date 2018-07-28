時力高雄辦「托育大未來」座談 洪慈庸現身

2018-07-28 15:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄的生育率持續下探，托育政策該如何改善？時代力量今舉辦「托育大未來」座談，立委洪慈庸專程南下參加。

洪慈庸指出，「少子化是國安問題」已成普遍共識，對應的改革勢在必行，托育公共化也是其中之一，行政院長賴清德推動準公共化托育，雖然擴大準公共化幼兒園、非營利幼兒園數量，乍看是公幼的替代方案，但政策推動過程缺乏溝通，財源與地方政府能否負荷管理？也仍有待商榷，時代力量將在立法院持續監督。

高雄市議員參選人林于凱、黃捷說，6都當中，高雄的公幼增班數墊底，落差之大，許多高雄市民都快覺得被當次等公民，而鳳山、三民區是高雄人口大區，公共托育資源更形缺乏，中籤率相較其他區特別低，許多家長都覺得抽中公共托育，都快像中樂透一樣難！

2人呼籲，高雄市應加強投入資源於公共托育，特別考慮資源缺乏的鳳山、三民等區，提供家長長期穩健的支持，而非曇花一現的補貼政策牛肉。

醫師出身的市議員參選人林子盟指出，要讓年輕人留在高雄打拚，應提供年輕家庭最有力的支持，希望公共托育的服務範圍，能持續擴大，減少父母登記、排隊、抽籤的疲於奔命。

教育部國教署國中小組組長武曉霞、學前科科長郭芝穎說明，高雄的準公共化幼兒園，將於明年8月起加入，一般幼童托育每月自付額不超過4500元、第三胎以上不超過 3500元、弱勢家庭免付，政府將依幼兒園原收費8000至1萬元的不同，而協助支付 3500至5500元。

高雄市教師職業工會副理事長陳建志表示，六都人口出生率都是高雄、台南輪流墊底，許多托育政策都是一次性津貼的「頭痛醫頭、腳痛醫腳」買票型政策，難以實質解決問題。