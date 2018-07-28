合唱團遭中打壓取消演出 外交部：台灣不會迴避退縮

南投縣民和國中合唱團因中國打壓，以致赴維也納的演出取消，外交部強調，面對中國霸凌，台灣絕對不會迴避退縮。圖為合唱團練習。（記者劉濱銓攝）

2018-07-28 14:44

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對原受邀赴維也納參與「世界和平合唱節」演出的南投縣民和國中，因中國打壓，以致演出取消一事。外交部表示，中國想將台灣「去主權化」的政治圖謀，凸顯北京當局毫不尊重國際文化及體育交流活動所代表的人文精神。外交部強調，面對中國霸凌，台灣絕對不會迴避退縮，除將更堅定地追求民主多元等進步價值外，也將持續透過豐沛的軟實力積極參與國際社會。

南投縣水里鄉以原住民為主的民和國中，校內「濁岸合唱團」本月受邀遠赴維也納，要在聯合國兒童基金會（UNICEF）舉辦的「維也納世界和平合唱節」上演唱，行前卻遭中國打壓，原訂今天在聯合國維也納國際中心的演出被迫取消，團員只好改往養老院做慈善演出。

對此外交部今表示，該活動贊助單位包括多個中國機構，如奧地利中國關係促進會、孔子學院、中央電視台、中國宋慶玲基金會等，評審委員的主席亦由中國教育部專家擔任，此外，主辦單位透過與中國人士經營的旅行社，招募各國學校或社會團體前往參加，至今年止已有44個團體受邀，其中絕大多數為中國團體。

外交部說，政府對本案高度重視及關切，已指示我駐奧地利代表處瞭解並積極提供團員相關協助。

外交部強調，中國為遂行將台灣『去主權化』的政治圖謀，近年來干預台灣團體參加國際體育賽事及藝文活動益發頻密，手法也更形粗暴，凸顯北京當局毫不尊重國際文化及體育交流活動所代表的人文精神，不僅與當前國際社會多元包容的主流價值背道而馳，更暴露中國以政治力染指國際交流活動，以達打壓台灣的目的。面對中國的霸凌，台灣絕對不會迴避退縮，除將更堅定地追求民主多元等進步價值外，也將持續透過豐沛的軟實力積極參與國際社會。