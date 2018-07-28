台斐經貿諮商會議延期 南非代表：與習近平訪非無關

南非駐台代表麥哲培（左）強調，台斐經貿諮商會議的延期，與中國國家主席習近平訪非絕無關聯。（資料照）

2018-07-28 14:05

〔記者彭琬馨／台北報導〕原定上週在南非舉行的第13屆「台斐經貿諮商會議」，我方由經濟部次長王美花率團前往，不料南非卻在會議前幾天通知延期，會議代表團最終只能將行程改為私下參訪。南非駐台代表麥哲培（Seraki Matsebe）昨受訪時再三強調，會議是「延期」（postponed）而非「取消」（canceled），主要是有許多官員都須出席同時間舉行的金磚五國會議，考量雙方最大利益，才將會議延期；他並多次強調，台斐經貿諮商會議的延期，與中國國家主席習近平訪非絕無關聯。

台斐經貿諮商會議為台灣與南非間定期舉行的經濟合作會議，兩國斷交前為一部長級會議，斷交後則由次長級代表出席，自1989年至今已舉行12屆，去年在台北舉辦，今年則輪到南非舉行。

撞期金磚會議 麥哲培：比習訪問重要

我方代表團由經濟部次長王美花於7月14至22日率團前往非洲，除規劃出席台斐經貿諮商會議外，也預定至史瓦帝尼、莫三比克考察投資商機。不過最終台斐經貿會議因故取消，莫三比克的考察也未能成行。

南非駐台代表麥哲培（Seraki Matsebe）受訪時強調，會議延期主要是時間點考量，原先規劃7月「並不是最恰當的時間點」，主要是南非主辦此次金磚五國會議，對南非而言，金磚會議「遠比習近平訪問更重要」，多數官員很早就投入會議準備，沒時間籌備其他事務，不希望因此讓台斐雙方沒有足夠時間交換意見；他並說，台斐經貿諮商會議的對話論壇「不只是為了今天存在、也是為了未來做準備」，若只因單一事件受影響對雙方都不好，「這是出於善意的考量」。

稱原先規劃7月不恰當 擬延至9月

麥哲培並多次強調，會議延期與習近平訪問南非無關，他了解兩岸間存在緊張關係，但延期與習近平訪問一事沒有關聯，他更透露，南非規劃會議將延至9月舉辦，雙方並將討論2019會議的籌備事宜。

麥哲培說，南非是民主憲政國家，國家運作已制度化，政策與外交有延續性，而非由個人決定，台斐兩國關係也是制度性的，不受總統出訪行程影響，因此與習近平訪南非，或南非總統拉馬福薩訪中無關。

為出席「金磚五國高峰會」，習近平於23日提前抵達南非進行國是訪問，並於24日表示將對南非投資147億美元，加強中斐經貿合作，南非總統拉馬福薩（Matamela Cyril Ramaphosa）9月也將赴中國出席非洲論壇。