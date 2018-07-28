賴清德讚新竹300博覽會 肯定林智堅「五星市長接班人」

行政院長賴清德（右三）今受邀參訪新竹300博覽會，了解新竹的歷史、在地特色、產業變遷及未來願景。（記者王駿杰攝）

2018-07-28 12:39

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府大力籌畫的「新竹300博覽會」進入倒數第二天，行政院長賴清德今受邀參訪，了解新竹的歷史、在地特色、產業變遷及未來願景。他除大讚市長林智堅對城市有完整的規劃與願景，也對林上任以來努力實現多項建設，讓竹市加速翻轉，找回城市光榮表示肯定。

賴清德、林智堅今天在民進黨黨團總召柯建銘陪同下抵達博覽會，他們受到大批民眾熱烈歡迎，人群中不時爆出「讚，市長好棒，院長好棒，凍蒜！」的歡呼聲。賴清德則在林智堅的導覽下逐一參觀「光輝城市」、「酷暖城市」、「自造城市」、「不老城市」、「漫遊城市」與「超萌城市」等6大展區。

賴清德指出，林智堅與市府團隊總能跳脫傳統思維，以創意規劃城市願景，並且重視「執行力」，凡對新竹好的就會全力以赴去做，包含過去他數次到新竹參與的「火車站前廣場」、「兒童探索館」、「竹科Ｘ」等計畫，都讓他感受到這座城市持續不斷向前的活力。

賴清德說，林智堅目前是最幸福城市的市長，也是繼他與陳菊之後的五顆星市長繼承人，而且林智堅提出來的案子都規劃非常完整，讓「行政院沒有不支持的道理，不給錢都難」。

林智堅指出，根據統計，新竹300博覽會開辦7天就湧入14萬人次參觀，除了總統蔡英文，包含國內外專業團體、立法委員及基隆市府、台中市府、彰化縣府與台北市府等單位也都前來交流，他將繼續採「小城大戰略」方針，推進竹市的進步。

林智堅說，過去4年他感謝賴清德與柯建銘的支持，協助他推動微笑水岸、步行城市、新竹公園再生及新竹車站改造三部曲等計畫，總共向中央爭取超過100億元的經費，希望這次的新竹300博覽會能讓新竹人找回認同、光榮和幸福感。

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