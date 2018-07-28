社子島開發審議險到場和柯車拚 姚文智：當時若去會被扣帽子

2018-07-28 12:02

〔記者楊心慧／台北報導〕內政部都市計畫委員會上個月通過審議社子島開發案，禁建半世紀的社子島終於露出曙光，但許多居民反對台北市政府提出的全區區段徵收，台北市長參選人姚文智今到社子島提出關於社子島開發的主張，他強調，當選市長後，將以多元開發的方式，重議變更柯文哲版本，不會滅村迫遷，一定會保留社子島的聚落文化，若居民對安置計畫無共識，不會貿然推動社子島開發案。

姚文智表示，柯文哲剛上任時，大家都對他很有信心，那時候甚至對社子島開發很期待，但後來漸漸的對他感到失望，他提出的社子島安置計畫，根本沒同理心，沒有體貼的為社子島犧牲半世紀的居民著想。

對於現在的社子島開發案，福安里長謝文加批評，當初柯文哲說社子島開發案會讓社子島的人決定，但最後卻不是這樣，柯不聽居民意見，黑箱作業，比秦始皇還霸道，這種人適合當市長嗎？大家要站出來選對的市長，可以照顧社子島的市長。

內政部上個月26日開會審議變更台北市士林區社子島地區主要計畫案，柯文哲率市府團隊前往，當天有社子島居民到場抗議，姚文智表示，那時有人建議要去和柯車拚一下，但他覺得先不要，當時若到場，柯會動用網軍、媒體力量，給他扣大帽子，說他和居民反對開發案，「那天我忍耐不去，我們不要被抹黑」。

姚文智強調，當天他知道很多人去拉布條，抗議對安置計畫不滿意，里民的心聲他都知道，未來當選市長會體貼居民，重議變更柯文哲版本，若居民對安置計畫無共識，不會貿然推動社子島開發案。姚認為，台北市應要通過《社子島都市更新與開發安置及補償特別自治條例》，才能照顧社子島所有居民。

至於如何重議柯版？姚文智指出，將重新向市都委會及內政部都委會提都市計畫變更案，內容為聚落區劃定成功辦都市更新區，非聚落區則採區段徵收方式開發，變更案提出前，採鄰戶說明、公聽會，藉此深入聽取居民意見，再舉辦聽證會。