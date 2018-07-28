陸空實戰操演震撼登場！7萬人潮爭睹

神龍小組高空跳傘演出，從5千英呎高度，帶著國旗降落。 （記者陳文嬋攝）

2018-07-28 11:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍司令部今年首場營區開放活動今於陸軍步訓部登場，陸空實戰操演10項戰力，現場湧進7萬多名人潮，民眾近距離目睹驚呼連連，也見證國軍堅強戰力。

今年陸軍首場營區開放活動，由陸軍第八軍團主辦，整合南部地區部隊共同參與，包括直升機編隊飛行、步訓部體幹班戰技演練、特指部戰技操演、航特部神龍小組高空跳傘、地空整體作戰演練等10項表演。

首先登場是直升機編隊飛行，由阿帕契領軍共10架飛機，為活動揭開序幕；值得一提是，神龍小組睽違2年後，今搭乘黑鷹直升機，再度帶來精彩高空跳傘演出，從5千英呎高度，帶著國旗降落，贏得現場熱烈掌聲。

最令人震撼是地空整體作戰，採縮短距離演練，由AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機以優勢空中火力，搭配地面作戰部隊，包含CM33甲車、CM12戰車、M56渦輪發煙車、反裝甲拖式飛彈及81迫砲車等精銳武器全出動。

狙擊組也編配T93K1狙擊槍，全程使用空包彈並搭配發煙車及模爆片，進行分段操演，現場砲火四射、震撼十足，民眾大呼過癮。

現場更展出靜態裝備，包括AH-64E攻擊直升機、UH-60M運輸直升機、AH-IW攻擊直升機、雷霆2000多管火箭車、CM11戰車、M109自走砲車、M110自走砲車、拖式二型飛彈車、檞樹飛彈車等20項主戰裝備外，另有中科院研發裝備一起參展，民眾開心合照。

首先登場是直升機編隊飛行，由阿帕契領軍共10架飛機，為活動揭開序幕。 （記者陳文嬋攝）

神龍小組高空跳傘演出，從5千英呎高度，帶著國旗降落，贏得現場熱烈掌聲。 （記者陳文嬋攝）

最令人震撼是地空整體作戰，採縮短距離演練，現場砲火四射、震撼十足，民眾大呼過癮。 （記者陳文嬋攝）