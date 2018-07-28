彭文正曾說柯P募不到款 慘遭網媒諷「打臉」

台北市長柯文哲群眾募資網站25日上線，不到半天就募得1310萬元，柯文哲當天晚間9點宣布達標。（資料照）

2018-07-28 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲群眾募資網站25日上線，不到半天就募得1310萬元，柯文哲當天晚間9點宣布達標。對比過去政論節目主持人彭文正曾說，柯文哲的募款會募不到，影片遭到網路媒體惡搞，諷刺「彭文正被柯文哲打臉」。

柯文哲群眾募資網站25日上線，不到12小時就宣布達成首波募資目標1310萬元關站，初步統計募得款項近3750萬元，超標近3倍。柯文哲說，現在還不太清楚選舉要怎麼選，總之把市政做好就是最好的宣傳。

彭文正曾在5月26日《政經看民視》的節目上說，「你說柯文哲接下來面臨，我覺得他最大的困境是什麼，他會開始發現人很現實，他的募款會募不到，誰要給他錢，募不到的結果會怎樣，我們再往下看，看我講得準不準」。彭文正這段影片再度在網路上流傳，甚至成為網路媒體《老天鵝娛樂》的創作來源，諷刺「彭文正被柯文哲打臉」。

網友表示，「有夠嘲諷的XD」、「笑到不行」、「又是經典的簽名檔素材」、「嘲笑度滿點」、「看你這臉腫的糗樣」、「臉超腫的」、「這太好笑了」、「這超好笑XDDDDD」。

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