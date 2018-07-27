延緩中國引水儀式？ 金門縣府反呼籲中央「重新考量」

「金門向大陸引水」，於2015年7月20日，在金門縣長陳福海（後排右四）、福建省人民政府省長蘇樹林（後排右五）等人見證下，由金門縣自來水廠長翁文貴（坐者右）、中國福建省供水有限公司董事長朱金良（坐者左）代表簽字。（資料照，記者吳正庭攝）

2018-07-27 23:49

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今晚發出新聞稿表示，針對陸委會副主委邱垂正今天呼籲金門縣政府暫緩辦理自中國引水儀式，並「希望金門配合遵守」，縣府強調，金門水質不佳且缺水嚴重，呼籲中央「重新考量」。

金門縣政府說，原定8月5日舉行自中國引水典禮，但陸委會副主任委員兼發言人邱垂正今天在記者會表示，鑑於中國大陸近來對台灣多所打壓，「此時辦理引水典禮時機不宜」，呼籲金門縣政府「以大局為重」，暫緩通水儀式，並「希望金門配合遵守」。

縣府表示，充分理解也尊重中央的政策考量。但金門受天然環境限制，水資源不足無法滿足未來發展需求，又水質嚴重不佳不符環保法令規定，為供應民生用水需求，不得已只好長期超抽地下水；為解決這些問題，同時避免地下水鹽化，有金門自中國引水之計畫；目前工程已經完工，依引水合約規定，是有供水時間之期限。

金門自來水廠指出，2017年金門降雨量649毫米，只達年平均雨量1050毫米的61.8％，今年雨量也僅565毫米；目前金門湖庫可用水量剩277萬噸，而由於超抽地下水，其中1口監測井地下水位已有鹽化之虞，若停抽地下水，全數以地面湖庫水供應，現有水量僅能供應118天，水情嚴峻。

縣府表示，金門自中國大陸引水，是民生考量，也純為商業交易的買水行為；鑑於金門現況水情嚴峻，又有合約履行之義務，故引進中國優質原水是有其急迫性，呼籲中央重新考量。