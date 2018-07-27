馬英九再轟施政 賴揆批馬「不夠誠實」

2018-07-27 23:06

〔記者李欣芳／台北報導〕前總統馬英九今天大動作成立「馬英九文教基金會」，批評當前掌舵的執政者偏離平靜的航道，進入充滿風暴與暗礁的危險水域，行政院長賴清德晚間反擊說，馬英九再度成立基金會，特別的是，錢是來自某企業家（指郭台銘），馬還是用企業界的錢，而針對台灣社會的每一件事情，馬英九都講得很感人，但都沒做，稅制改革，國民黨沒做，民進黨拿來做，友善育兒環境，也是國民黨沒做，民進黨拿來做，馬英九就年金改革也曾說「今天不做，明天會後悔！」。

對於馬英九一再抨擊蔡政府的2025非核家園政策，賴揆則質疑，馬英九對台灣的批評，包括核能發電，「我覺得他不夠誠實」，馬又提核能發電才是首選，但2011年日本發生311大地震，當時台灣民意高漲，群眾走上街頭，要求時任總統的馬英九總統落實非核家園，馬因此宣布核1、核2、核3不延役。

賴揆說，不延役的意思就是核3廠2號機2025年5月不再商轉，這是當時馬英九總統的決定，後來行政院長江宜樺也從善如流，宣布核4封存不運轉。

他表示，既然當時馬英九稱3座核電廠不延役，最晚除役核3廠的2號機2025年5月不再商轉，2025年當然就是非核家園，因此，現在馬英九批評沒有用核電是不對的、不夠誠實。

賴揆今晚接受三立新聞台電視專訪，被詢及成立基金會的馬英九真要選總統嗎？賴清德說，當然選總統是馬英九的權利，對方再度成立基金會，的確會引起社會的關注，包括過去在台北市長任內就有基金會，國民黨主席時也有基金會，那現在又成立基金會。

對於年底選舉，賴揆說，民進黨的支持者的確會感覺年底選舉相當嚴峻，但他對執政黨的選情還是有信心。