東亞青運CF曝光 林佳龍：不讓大家心血被埋沒

東亞青運宣傳CF曝光，市長林佳龍透過臉書與網友分享。（取自林佳龍臉書）

2018-07-27 20:43

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中2019東亞青運主辦權遭中國打壓而取消，積極籌辦的台中市政府原本已依照既定宣傳規劃拍好宣傳影片，卻因此無法如期上檔。台中市長林佳龍今晚在臉書分享原定8月要公布的CF《我們幫你上一課》，他強調，不會讓大家的心血被埋沒，所以決定讓大家看見這支作品。

導演陳奕亘為協助市府宣傳東亞青年運動會，邀請一群真正的青年運動選手，以學生的視角與心情拍攝《我們幫你上一課》一片，展現選手們努力不懈的訓練過程，盼各界都看到年輕人為賽事全心投入的態度。對於影片無法如期上檔，陳導演也說，希望付出的努力都能被看見。

林佳龍在臉書分享《我們幫你上一課》，這支東亞青運CF早已拍好，原定下個月曝光，然而比賽被宣布取消讓準備好的宣傳規劃都出現變數，東亞青運的logo也得暫時換下。但他不會讓大家的心血被埋沒，所以，決定要讓大家看見這支作品。

林佳龍表示，台灣的年輕選手們，面對可能被政治因素扼殺掉的比賽機會，和長久累積的培訓成果，他們依然繼續練習，朝競技殿堂邁進。挫折、責任與堅持，年輕的他們比誰都懂，面對台灣的處境，我們也不能放棄。

「我不懂我們為何要放棄？」林佳龍認為，選手們已經幫我們上了這一課，我們會繼續努力，讓台灣被世界看見。

《我們幫你上一課》用青年選手的口吻表達他們的心情，「你以為我們不懂，不懂責任、不懂挫折、不懂堅持、不懂勝負；我們其實都懂，比你們都懂，早自習前三個小時開始練習，手上有厚厚的繭，我們不是來玩的，我不懂我們為什麼放棄，……2019東亞青運，換我們幫你上一課」。

口白中，讓人感受青年選手對賽事的認真投入，展現全力以赴的精神，從過程中懂得責任、挫折、堅持與勝負的意義；同時也以認真的態度看待賽事，並非抱持「來玩的」心態面對。

導演陳奕亘以教室為開場，陸續帶到選手練習的各種場合及過程，尚未天亮的清晨練習跑步、或空無一人的籃球場練習，或手中即使長繭，仍持續握緊球拍練球，表現對賽事的投入，呼應片名《我們幫你上一課》，並傳達青年選手的心聲，盼一切的努力能被看見。

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