世大運落幕將滿1年 議員踢爆專案小組淪柯連任助選團

2018-07-27 19:34

〔記者蕭婷方／台北報導〕2週後2017年台北世大運落幕將滿週年，台北市日前宣布世大運結餘款19億元已繳市庫、世大運籌備會人員依法也應在年底解散。但，北市議員王世堅今在議會質詢時指出，「世大運專案小組」籌備世大運週年紀念會，內容卻是為台北市長柯文哲搭造政治舞台，7天活動斥資近千萬元，已淪柯文哲連任助選團。

對此，體育局長李再立回應，日前有向議會報告，世大運週年慶活動有編列740萬元經費，由體育局執行；至於世大運小組人員編制部分，依法世大運籌備會年底才解散，世大運小組還是在做後續相關工作。

王世堅調閱資料發現，週年活動內容只是把世大運競賽過程、成績與影像剪輯，並舉辦相關研討會、論壇，工作內容明明不複雜，體育局以480萬元委外部公司處理此事，整個活動加起來近千萬元。

王世堅批，活動規劃要自8月14日至8月26日連續在市府中庭辦展，許多世界性大型運動賽事從未舉辦「週年慶」，北市日前卻創世界先例為世大運舉辦週年紀念會，根本是要給柯文哲打造政治舞台、討好邀功，拿世大運榮耀幫助他連任。

王世堅指出，市府日前說沒要辦相關活動，現卻暗藏預算與工作人員推動活動，7人小組還曾在世大運結束後，以考察名義赴歐洲四處旅遊，選手村、內湖移動式游泳池等場館等交接業務至今還一蹋糊塗。