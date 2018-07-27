彰化縣府帶頭炒地皮？「一夕致富」看板惹非議

彰化縣府用「一夕致富」行銷高鐵特定區土地引起非議。（記者顏宏駿攝）

2018-07-27 20:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣政府開發高鐵彰化站即將進行今年度最後2次的土地標售作業，為炒熱買氣，縣府在高鐵特定區設置一面大型廣告看板，看板上「一夕致富」字樣引發非議，有人認為標售土地挹注縣庫，無可議之處，但不應淪為「投機炒作」，「一夕致富」好像買土地中樂透，公部門賣土地用「一夕致富」並不恰當！

但地政處土地開發科長劉志宏澄清說，縣府絕無「鼓勵投機」之意，因為是廣告詞，所以比較聳動，原始意思是高鐵特定區經縣府招商引資，已有許多廠商進駐，民間行情已經上來，但縣府於今年唯二的2次標售都維持原底價，希望民眾把握機會，廣告詞才用「把握一夕致富機會」。

經常坐高鐵來往台中、田中的許先生說，近日高鐵站區出現一個大型廣告看板，上面寫著「一夕致富」，他原本以為是房地屋推案看板，仔細一看，竟是縣府設置，目的是推銷高鐵特定區的土地。

他說，縣府標售土地，並無不對，但用「一夕致富」來吸引人購買就太誇張了，過去幾年台灣土地飆漲，政府放任炒房、炒樓，讓年輕人買不起房子，成為民怨之首，今天縣府竟然用「一夕致富」這種投機性的字眼來推銷縣府標售的土地，好像在鼓勵民眾投機，實為不當，如果用「小資圓夢」、「坐擁高鐵增值」這種中性的字眼較不會引起非議。

對此，地政處土開科長劉志宏說，過去的標售案大都是「大面積購買」的買家，無須做廣告，這次為讓個體戶的一般民眾也有能力參加競標，住宅區大化小、細割成小坪數，訴求的對象不同，所以有做廣告的必要，而今天的標售也確實吸引許多購地蓋房的小資民眾前來，總共有9筆標出，每單位約60坪，每坪價格在10萬元左右。