打臉國民黨亂引用德國案例 促轉會：別再缺席本會各項邀約

促轉會今日提醒國民黨，想援引德國模式做為參考，更應將目前所管有的檔案完整揭露、提供外界使用，以利還原歷史真相。（記者陳鈺馥攝）

2018-07-27 19:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕促進轉型正義委員會徵集黨史資料，國民黨行管會今天卻說，這是世界上獨一無二「自訂合法威權」實例，聲稱德國處理政治檔案是獨立於政府之外；促轉會反駁說，要援引德國模式之前，先將檔案完整揭露，「別再缺席本會各項邀約」。

促轉會聲明說，國民黨行管會今天提及政治檔案沒有嚴謹定義，並提及德國所謂獨立於政府之外基金會的處理模式，其內容有多所誤解。

促轉會指出，依「促進轉型正義條例」第三條第二款規定，政治檔案有清楚定義，「由政府機關、政黨、附隨組織及黨營機構所保管，於威權統治時期，與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關之檔案或各類紀錄及文件；已裁撤機關之檔案，亦適用之。」

促轉會說明，未來政治檔案的審定，將依據本會「審定政治檔案作業要點」所明定的處理程序，依法行政處置，倘若各政黨、附隨組織或黨營機構，對審定結果有疑義，亦有救濟管道。

對於國民黨聲稱「德國透過獨立於政府與政黨之外的基金會管理政治檔案」云云，促轉會強調，事實上，德國處理前東德獨裁政權檔案的單位有3個，分別為具獨立機關性質的行政機關「前東德國安部文件聯邦託管局」、「處理東德社會統一黨獨裁政權基金會」、「德國聯邦檔案中前東德政黨及附隨組織檔案基金會（簡稱SAPMO）」。

促轉會說，無論這些單位所處理的對象，是前國家機關檔案，或前獨裁政黨檔案，基本原皆是對社會開放，在使用與管理上，也依照聯邦或各級政府規範為之。

促轉會更提醒國民黨，「若欲援引德國模式做為參考，更應將目前所管有的檔案完整揭露、提供外界使用，以利還原歷史真相。」

促轉會提及，促轉會徵集政治檔案，目的旨在透過檔案內容還原歷史真相，呈現威權時期的加害體制面貌。

促轉會舉例，同為百年政黨的中國青年黨，昨天應邀出席的林姓黨主席就依約出席，充分感受到本會的善意與誠意，並呼應社會對揭露歷史真相的期待。

促轉會呼籲，國民黨別再缺席本會各項邀約，應直接交換意見溝通，共同推動轉型正義。