議場僅9人流會…台南市總預算付委 因公投條例修正案卡關

國民黨議員蔡育輝要求清點人數，在場議員僅9人未達半數而流會。（記者蔡文居攝）

2018-07-27 19:54

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會第2屆第8次定期大會今天首日開議，下午議程進行討論事項時，國民黨市議員蔡育輝要求「公投自治條例修正案」付委，但民進黨議員邱莉莉認為這項修正案涉及租稅、人事，侵犯行政權及違背母法精神，提出反對，最後蔡育輝堅持未果，要求清點人數，在場議員僅9人，未達半數而流會，讓明年度南市地方總預算也無法付委。

台南市議會民進黨團總召邱莉莉說，國民黨議員蔡育輝今天堅持討論政治性法案，並祭出清點人數手段造成流會，讓108年度總預算無法付委，民進黨團譴責國民黨團成員意識形態掛帥，不理性討論市政，令人遺憾，拖延議事效率的舉動明顯浪費開會資源，市政的有序推動可能因此受到影響。

蔡育輝則說，民進黨議員（含盟友）實質過半，市政府團隊又握有行政資源，竟連今天審查108年度預算一讀會這麼重要的議事，民進黨議員僅有少數幾人在場，其他議員都不來開會，每次開會都僅簽到領出席費就走人，又堅持「台南市公投自治條例」不能一讀，才引起他的不滿，在多次協商不成情形下，才憤而清點人數。

蔡育輝說，民進黨不檢討自己黨籍議員不來開會，每次被清點人數就怪在野黨議員清點人數，真是不負責任的政黨，應遭選民唾棄。

民進黨團下午發布新聞稿指出，蔡育輝堅持杯葛的理由是要先討論台南市公民投票自治條例的修正案，要將原條文「預算、租稅、投資、薪俸及人事事項不得作為公民投票之提案」，修正為「預算、租稅、投資、薪俸及人事事項不得作為公民投票之提案，但諮詢性公民投票提案不在此限」，這個修正案本身不但侵犯行政權，也違背母法的精神，民意機關若真通過此修正案提案，勢必引起輿論譁然，代議機關不能違法濫權，而蔡育輝在場堅持通過此修正案，否則不排除清點人數造成流會，政治要脅的意圖昭然若揭。

邱莉莉強調，公民投票自治條例的修正影響層面廣大，須集思廣益才無爭議，現場議員並不多，為兼顧議事和諧與效率，原本她提議是否在9月7日程序委員會審定結果報告再來討論，原提案人議員陳朝來也同意，但蔡育輝為硬推修正案，竟以清點人數的做法造成流會，讓定期大會首日便因不理性杯葛出現議事受阻，浪費人民納稅錢，也讓108年市政總預算無法順利付委，做法相當不可取，民進黨議會黨團予以譴責。