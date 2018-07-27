台灣馬紹爾建交20年 蔡總統軍禮歡迎海妮來訪

總統蔡英文（左）27日主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮，兩國元首一同校閱三軍儀隊。（記者廖振輝攝）

2018-07-27 19:03

〔記者李欣芳／台北報導〕我南太平洋友邦馬紹爾群島共和國總統海妮訪台進行國是訪問，蔡英文總統今天以隆重軍禮歡迎，兩國總統並親自見證兩國簽署互免簽證與海巡合作等協定，促進相關合作與交流。蔡總統在軍禮歡迎時致詞提到，將透過實質合作關係造福兩國人民。

今年適逢兩國建交20週年，海妮說，在歡慶兩國建交20週年的特別時刻，兩國政府對彼此都不離不棄，不僅如此，兩國關係還不斷深化、成熟。蔡總統指出，回首20年，在國際情勢不斷變動下，兩國依然持續深化雙邊合作關係，去年她率團到馬紹爾群島訪問，在馬國國會寫下「海洋國家，民主永續」留念，正是表達彼此共同價值。

總統說，台灣秉持踏實外交、互惠互助原則和馬紹爾朋友相互扶持一同成長，透過實質合作關係造福兩國人民；特別是在邁向聯合國永續發展目標的努力上，兩國在醫療、農業、教育、能力建構、漁業以及基礎建設等面向，已經累積許多讓人津津樂道的成果。

總統感謝海妮以及馬紹爾政府長期以來為台灣國際參與仗義執言，無論是去年的聯合國大會或者今年的世界衛生大會，台灣人民都感受到馬紹爾支持的力量。

在以禮炮21響迎接海妮時，發生一段小插曲，禮炮施放過程中，其中第3門砲發生卡彈狀況，不過，因第4門禮炮馬上跟上發射，並未影響軍禮的進行，若不仔細聽，幾乎聽不出異狀，但卻多發了1枚禮炮，變成了22響。

總統蔡英文（左）27日主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮，兩國元首一同校閱三軍儀隊。（記者廖振輝攝）

總統蔡英文（左）27日主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮，兩國元首一同校閱三軍儀隊。（記者廖振輝攝）

總統蔡英文（中）27日主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮，海妮總統和我國官員一一握手致意。（記者廖振輝攝）

總統蔡英文（左2）27日主持軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮（左1）。（記者廖振輝攝）