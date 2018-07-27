黨產條例毀民主？黨產委員：幫馬落實「黨產歸零」芭樂票

2018-07-27 18:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國民黨主席馬英九今日出席馬英九文教基金會開幕茶會致詞表示，2年前實施的不當黨產處理條例，已引發嚴重違憲爭議，台灣年輕的民主與法治被毀於一旦；對此，黨產會委員表示，黨產條例是幫馬落實「黨產歸零」政治芭樂票。

馬英九提及，政府2年前實施的不當黨產處理條例，已經引發嚴重違憲爭議，我們真的不願看到，台灣年輕的民主與法治，會因為當局推動一個違背「無罪推定、不溯及既往、不個案立法、行政機關不可代行法院職權」等法治國原則的法律與機構，而被毀於一旦。

黨產會委員指出，立法院2年前通過施行的黨產條例，係協助馬前主席落實「黨產歸零」承諾，以及陳長文律師「掙脫黨產歷史幽靈糾纏」、「讓所有政黨在相同基礎上，進行理念而非財力的公平競爭」等理想的重要法律。

委員強調，要歸功於黨產條例的通過與黨產會的運作，才使得「黨產歸零」、「掙脫包袱」、乃至「政黨公平競爭」等空泛的政治芭樂票，化為現實的政治改革，台灣年輕的民主，由此獲得嶄新的多樣性，實質法治國原則，更由此獲得伸張。

委員也說，對於馬今日批判性發言，可體諒因三中案遭起訴心情不佳，不忍苛責，但真的希望在接下來法庭中，馬前主席能誠實披露黨產賤賣真相，協助法院釐清案情。