反制中國打壓 陸委會：盼金門縣府暫緩兩岸引水典禮

2018-07-27 17:59

〔記者陳鈺馥／新北報導〕解決金門用水問題的兩岸通水工程已完工，原定8月5日雙方各自舉行引水典禮，但中國粗暴硬拔2019台中東亞青年運動會主辦權，在國際上打壓我國主權，陸委會副主委邱垂正今天說，目前時機不宜，希望金門縣政府可以體諒政府立場，推遲辦理引水典禮。

邱垂正指出，我們支持金門自大陸引水，但此時辦理引水典禮「時機不宜」，政府高度重視金門發展及民生需求，由於金門天然水資源條件侷限和不足，為照顧金門民眾福祉、提升用水品質，政府在水資源自主、用水安全兩大前提下，參考新加坡向馬來西亞購水案例，經由與陸方協商，推動雙方合作。

邱垂正說明，兩岸通水是由金門縣自來水廠，透過與大陸福建省水公司簽訂購水契約的商業合作模式，自中國大陸引進補充性水源，引水後在金門進行濾水，確保水質符合我方標準。

邱垂正提及，目前金門通水的施工工程已完成，持續辦理通水測試，基本上運作良好，完成購水及供水條件，經金門縣政府與陸方溝通，原本他們希望在8月5日各自辦理引水和供水典禮。

邱垂正指出，兩岸合作解決用水問題本來是美事一樁，也是海基會與大陸海協會在2013年6月所達成共同意見，但近期北京當局在國際上對我打壓日增，特別是主導東亞奧運會理事的臨時會，決定停辦2019台中東亞青年運動會，引發我國民眾普遍憤慨，對兩岸關係造成負面影響。

邱垂正強調，中國大陸一方面對我方無情打壓，另一方面又採取措施、操作文宣對我民眾示好，企圖掩蓋在國際上壓縮台灣生存空間，損害我國國家尊嚴與利益事情，此種做法我方絕對無法接受。

邱垂正表示，政府相關機關衡量兩岸關係整體情勢與社會觀感，希望金門縣政府可以體諒政府立場，此時辦理引水典禮時機不宜，希望能以大局為重，推遲辦理引水典禮。

邱垂正說，政府對金門引水供自大陸立場不變，也支持雙方依契約進行購水及供水，建議引水典禮在適當時機再來辦理，這才更能符合我方整體利益，這包含社會觀感及國際整體利益。