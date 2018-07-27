常見且可預期的不良反應 不得申請藥害救濟...合憲

2018-07-27 19:50

〔記者吳政峰、黃欣柏／台北報導〕曾姓女子2007年高燒不退，服下含Amikacin成分的藥品「愛黴素」治療，未料產生聽力喪失等不良反應，成為重度聽障，申請藥害救濟時，卻因「藥害救濟法」規定「常見且可預期之藥物不良反應」不得申請藥害救濟，拿不到賠償，她認為「常見」二字違反法律明確性，聲請釋憲，但大法官指國際定義不良反應逾1%就是「常見」，曾女服藥前應已知道風險，因此決議該法「合憲」。

曾女2007年9月23日罹患瀰漫性非結核分枝桿菌及惡性淋巴瘤，全球僅兩例，高燒不退，赴台大醫院住院治療，服藥後出現雙側聽力喪失等不良反應，經鑑定為重度聽障與中度肢障，隔年向「藥害救濟審議委員會」申請藥害救濟，但委員會認為「愛黴素」不良反應高達7%-23%，曾女評估後仍選擇服藥，就應承擔可能發生的風險。

曾女不服，批評「藥害救濟法」規定的「常見」、「可預測性」無明確定義，一般民眾豈可了解，該法牴觸「憲法」保障的人民生存權、健康權、及憲法增修條文中的國家應重視醫療保健社會福利工作意旨，2014年聲請釋憲。

大法官經過5年審理，發現世界衛生組織（WHO）早就把發生率大於或等於1%的不良反應定義為「常見」，非常明確，而「愛黴素」不良反應機率最高達23％，曾女在服藥前應有合理程度的預見。

大法官認為，該條文基於風險分擔考量，規定將常見且可預期的藥物不良反應排除在藥害救濟範圍外，並無不合理之處，與比例原則也無違，27日就此做出767號解釋，決議該條文「合憲」。