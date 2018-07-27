東亞青運主辦權被拔 林佳龍：場館會興建完成

林佳龍視察為東亞青運興建的台中市網球中心。（記者蔡淑媛攝）

2018-07-27 18:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕斥資3.2億、比照奧運規格建造的台中市網球中心，為2019東亞青年運動會網球賽事預定地，完工進入驗收階段，市長林佳龍今天視察重申，會盡一切努力申復東亞青運，且不管結果如何，為青運興建的場館也會繼續興建完成，發揮比賽功能。

林佳龍說，這次東亞青年運動會被取消，不只有台灣的選手權益損害，原訂參賽9個國家地區的年輕運動員都被瞬間剝奪權利，是十分殘忍的事情，會努力讓14至18歲的年輕選手這寶貴的4年，能有繼續參賽的機會。

林佳龍指出，為了打造運動城市，以舉辦多項大型賽事為目標，包括設立運動局、興建及改建場館等措施，希望讓選手在標準場地練習，網球中心未來也將規劃為運動科學中心，讓選手除了有好的體能訓練，還有專業的技術支持，不會因為外部因素而停止興建。

林佳龍在運動局長王慶堂陪同下，視察位於北屯區景賢路與太祥路口的台中市網球中心工程進度，走進可容納980名觀眾的第一球場，林佳龍說，「看到這個球場其實滿難過的！」年輕運動員可能第一次為國爭光的機會竟被剝奪，會努力讓選手參賽，目前已擬好申復文件，隨時可以提出。

台中市網球中心佔地約5.2公頃，分2期開發，第一期工程面積約2.7公頃，其中行政管理中心、2面戶外硬地球場已於前年完工，目前委由東山高中代管，提供學生及選手訓練使用；第一球場及8面戶外硬地球場正進行驗收程序，預計今年9月底前完成驗收；第二期工程約2.5公頃，規劃為國家訓練中心做中部訓練基地的運動科學中心及住宿空間。