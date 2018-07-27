中國硬拔台中東亞青運主辦權 陸委會：惡劣行徑

2018-07-27 17:20

〔記者陳鈺馥／新北報導〕中國粗暴硬拔台中東亞青運主辦權，陸委會副主委邱垂正今日在例行記者會批評，中方對台灣社會民主程序漠視、無知，做法已引起台灣內部及國際社會憤慨，中方須為本案後續發展負完全責任。

邱垂正表示，對於在東亞奧會強力主導下，停辦我方2019台中東亞青年運動會，眾所周知這是中方強力、蠻橫、政治干預所致。

邱垂正指出，中方所提理由是我方東奧正名公投挑戰奧運模式，這是相當荒謬且不合理，檢視東亞奧會會章及合約規定，沒有任何一個條文寫到，民間推動公投會構成喪失主辦權規定，台中市政府完全依照與東亞奧會簽訂合約履行。

邱垂正強調，我方並沒有改變奧會模式，中方卻以民間推動公投為由取消主辦權，剝奪我方主辦權和國家青年選手參加機會，中方說法於法、於理、於情完全站不住腳，只是凸顯中方以政治干預體育，在國際上打壓我方惡劣行徑。

邱垂正表示，陸委會要再次強調，公投案是民間自主發起，為人民表達意見、言論自由的權利，目前仍在連署階段，不應成為影響我方主辦賽事的理由。

邱垂正提及，我方主辦2019東亞青年運動會完全依合約辦理，中方說法暴露其對台灣社會民主程序的漠視與無知，中方做法已引起台灣內部及國際社會憤慨，中方須為本案後續發展負完全責任。

邱垂正說，中方近期不斷在國際上粗暴打壓我方，只會持續加深台灣人民對中方負面觀感，中方事實上應該做出彌補，依東亞奧會合約恢復台中市政府主辦權，以避免後續引發的效應持續擴大。

邱垂正表示，我政府已會商台中市政府提出申復等相關方案，體育署也請法律專家提供法律諮詢，政府將全力協助台中市政府及中華奧會主辦城市合約，據理力爭交涉和申復。