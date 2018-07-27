柯P首場造勢辦電音趴 掛保證不會搞成「虧雞福來爹」

台北市長柯文哲陣營首場競選造勢活動將於8月18日舉辦。（記者黃建豪攝）

2018-07-27 17:45

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲競選辦公室成立後，首場造勢活動傳將於8月18日以電音派對形式，在台北市青少年發展處（Y17）舉辦。但柯營幕僚透露，目前還在規劃階段，會不會以電音呈現並不確定，規模也不會太大，可參與人數恐設定在1000人以下，對象僅限有參與日前公開募資的「柯粉」，而且絕對不會搞成「Crazy Friday」那樣的活動！

據瞭解，相較對手陣營動作頻繁，柯文哲陣營選舉活動較少、不明顯，讓柯文哲粉絲後援會相當憂心，甚至在7月初支援柯文哲《光榮城市》簽書會當天，也有後援會成員坦言，當時柯文哲民調落後，成員都覺得著急，一直有建議柯營要先辦活動，至少先凝聚出氣勢。

柯文哲陣營方面，傳出也因擔心歷年台北市長投票率都維持在7成，年輕族群投票率又偏低，對柯文哲較不利，因此，首場造勢活動對象就鎖定電音派對形式，先激發出年輕族群的熱情。

柯營幕僚證實，8月18日會有一場以柯粉為對象的造勢活動，活動中會以播放華語經典歌曲為主，但不一定是電音趴，只是還在規劃階段就先洩露出消息，地點雖然在市府所有的青少年發展處，但他們還是有付租金。

這名幕僚也說，活動細節大多還在討論中，還不太確定場地可以容納多少人，但應該不會超過1000人，必須是有參與公開募資的民眾才能參與，是否會抽籤決定、具體開放多少人、活動是否對外公開，都還在討論中。