智庫民調差侯2個百分點 蘇貞昌：都很認真參考

蘇貞昌今天拜訪石門農會。（記者陳心瑜攝）

2018-07-27 16:26

〔記者陳心瑜／新北報導〕台灣世代智庫今公布新北市長最新民調，顯示蘇貞昌支持度為40.6％，侯友宜支持度為42.6％，雙方差距2個百分點，蘇貞昌表示，各家做的民調，都很認真參考，最重要的是跟選民的接觸，贏得最後投票的勝利，才有機會替新北市民做事。

蘇貞昌說，民調只要有科學根據，都會很認真的看待，最最重要的還是和選民的接觸，贏得最後勝利，會繼續努力獲得支持，讓他有機會為市民服務。