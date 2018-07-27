藍營「審判」蘇貞昌 蘇辦：凸顯侯友宜選情告急

國民黨新北市議員林金結（右二）、林國春（左二）及市議員參選人江怡臻（左一）、市議員參選人唐慧琳（右）等人，今天共同召開記者會，揭開民進黨新北市長參選人蘇貞昌的七大罪狀。（記者賴筱桐攝）

2018-07-27 15:09

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市議員林金結、林國春與黨籍市議員參選人唐慧琳、江怡臻等人，今天共同召開「老縣長的七大審判」記者會，揭開民進黨新北市長參選人蘇貞昌「傲慢、愚民、無恥、姑息、捏造、不義、利誘」的罪狀。蘇貞昌競選辦公室回擊說，此舉凸顯藍營參選人對侯友宜選情告急感到緊張，但扭曲抹黑、斷章取義的發言，對選情只會雪上加霜。

林金結指出，蘇貞昌不斷吹捧過去在台北縣的政績，並向選民強調都是「他爭取」、建設都是「他做的」，傲慢自大，二重疏洪道整治計畫明明是民國86年8月行政院長連戰核定，當時台北縣長是尤清，怎麼會是蘇貞昌爭取？

林國春說，國家電影中心雖然在蘇貞昌擔任行政院長任內核定計畫，但豪編40億元卻被監察院打臉「未落實經濟效益評估」、「未核定編列鉅額預算」，結果一毛錢都沒撥下來，「出張嘴誰都會，最後由誰來執行完成才是重點。」

唐慧琳表示，蘇擔任行政院長時追加核四預算，如今卻改口說：「我們反核始終如一」，難道不是把人民當傻瓜？

江怡臻諷刺說，老縣長唯一的政績，恐怕是海洋音樂祭，雖然給予創作人發揮空間，但仔細算一算，1年預算僅500萬元，明明邀請16團，卻說自己邀請100團，卸任那年才邀48團。如果蘇老縣長邀請100團是事實，扣除舞台、燈光費用，平均每團幾乎領不到5萬元，難道不是剝削音樂工作者？江怡臻抨擊，蘇老縣長不僅踐踏事實，還欺騙年輕人！

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞回擊說，國民黨記者會荒腔走板，充滿人身攻擊，這是因為藍營議員感受到侯友宜選情危急，產生危機感，所以口不擇言，但扭曲抹黑、斷章取義的發言，對選情只會雪上加霜。

黃韋鈞指出，蘇貞昌參選以來都在講政見願景及政策，最近陸續提出新新北、新希望系列影片、政績告白文、動保政見、四大支柱與城市美學政策記者會等，受到各界注目，反觀侯友宜的助選團隊，盡是召開人身攻擊式的記者會，寫一堆不知所云的新聞稿，轉移侯友宜文大宿舍案未繳房屋稅的焦點，格局低落，令人遺憾。