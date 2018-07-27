「愈打壓台灣反彈愈大」 紀政：中國領導人應上行為心理學

紀政以澎湖人外婆自居，呼籲澎湖民眾踴躍支持東奧台灣正名連署。（記者劉禹慶攝）

2018-07-27 13:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾為我國奪得80公尺跨欄奧運銅牌，被譽為亞洲羚羊的無任所大使紀政，今日頂著澎湖人外婆的名號抵澎，舉行東京奧運台灣正名連署活動，並認為中國打壓台灣舉辦東亞青運之舉不智，愈打壓台灣反彈愈大，建議中國領導人應上行為心理學。

紀政今日偕同澎湖籍女婿、女兒及孫女，現身在澎湖生活博物館地下室演講廳，舉行東京奧運台灣正名連署說明會，副縣長林皆興、議員陳慧玲、時代力量議員參選人蔡尚至、湖西鄉長參選人洪添英、澎湖青年陣線馬公市代參選人張峻偉等人都出席，活動由廖明輝主持，邀請資深媒體人張武侯用薩克斯風，演奏鄧雨賢的經典之作揭開序幕。

以澎湖人外婆自居的紀政表示，自1960年羅馬奧運至1968年墨西哥奧運，都是以台灣之名出賽，1972年慕尼黑奧運才是中華民國之名，1984年洛杉磯奧運才出現奧會模式，讓台灣成為奧運206個會員國中，唯一不能用自己國家名稱、國旗及國歌的案例，2018年東京奧運已有友台日本友人，發動台灣正名連署。

由於中國忌憚東京奧運台灣正名連署公投及禁止五星旗公投，因此無情打壓台中舉辦東亞青運主辦權，卻意外讓東奧台灣正名連署後援網站，原本一天約有180人連署，爆發中國打壓東亞青運主辦權後，隔天就湧入2000人連署，紀政認為中國領導人真的要上行為心理學課程，愈打壓台灣反彈愈大，第二階段正名連署，希望在8月中旬達到35萬目標。