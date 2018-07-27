台灣世代智庫民調：蘇貞昌、侯友宜選情五五波

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左）。（資料照）

2018-07-27 13:15

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣世代智庫今公布新北市長最新民調，結果顯示，蘇貞昌支持度為40.6％，侯友宜支持度為42.6％，兩人僅差距2個百分點，其中有16.8％的人未表態。選情仍呈現五五波。

民調也詢問民眾認為候選人對新北市政的了解，其中，有43.7％的民眾認為蘇貞昌比較了解市政，認為侯友宜比較了解市政的比率是41.6％，民眾認為蘇貞昌了解市政的程度略高於侯。

另，有41.2％的民眾認為蘇貞昌當選市長，對新北市的建設比較有幫助，認為侯友宜當選有助於新北市建設比率是39.1％。

政黨傾向方面，民調顯示，有77.8％的民進黨支持者表態支持蘇貞昌，蘇也拿到15.9％國民黨選票，親民黨支持者則有32％支持蘇貞昌，不過，被歸為綠營的時代力量支持者，蘇目前只拿到64.2％；侯友宜則掌握76.3％國民黨選票，民進黨支持者部分獲得13.3％支持，親民黨部分，則拿到53.3％，但時代力量支持者，則拿到22.4％，至於中間選民部分，侯則以35.6％，勝過蘇的21.7％，但仍有42.8％中間選民未表態。

至於民進黨近來又追擊侯友宜家族所擁有文大大群館宿舍，多年來都沒有繳房屋稅議題，民調也顯示，42.2％受訪者認為「侯家是鑽法律漏洞，對真正弱勢不公平」，35.9％的受訪者則認為「侯家是合法節稅」。

本次調查為台灣世代智庫委託精湛民調公司執行，訪問係於107年7月24日至25日晚間進行訪問。此次成功訪問1311位成年人。在95％信心水準下，抽樣誤差於正負2.71％。調查以新北市住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡、戶籍及教育程度進行樣本代表性檢定後加權處理。