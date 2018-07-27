輔選啟動！民進黨明起全台授旗誓師 首場在竹縣

2018-07-27 13:27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕年底選戰持續加溫，民進黨將從28日開始啟動全台灣第一波造勢活動，總統兼民進黨主席蔡英文將赴各縣市授旗誓師，首場活動從新竹縣開始，輔選列車正式啟動。民進黨秘書長洪耀福致詞時表示，從明天開始至每個縣市授旗、鼓舞士氣，主要的訴求就是向民眾報告民進黨執政兩年多來的成果。

民進黨秘書長洪耀福、選對會召集人陳明文、民進黨發言人吳思瑤今天召開「改革挺台灣 2018候選人授旗誓師大會啟動記者會」。

根據民進黨規劃，蔡英文28日將赴新竹縣，這是第一場授旗誓師活動；29日赴嘉義縣、嘉義市、雲林縣；8月3日在台北市；4日赴宜蘭縣與新北市；5日台南市與高雄市；11日南投縣、彰化縣、台中市；25日赴澎湖縣；26日赴台東縣與花蓮縣。另外，新竹市、苗栗縣、基隆市、屏東縣、桃園市陸續規劃中。

媒體發現，8月15日那個週末並未安排授旗活動。由於先前傳出蔡總統將出訪巴拉圭，媒體詢問，是否因為蔡總統將出訪巴拉圭，而未安排輔選行程。洪耀福笑著反問媒體「你怎麼這麼聰明呢？」

洪耀福指出，民進黨從明天開始，全台灣走透透，到每縣市授旗；授旗是鼓舞支持者的士氣，全台走透透，傳達改革理念，宣示改革行動，這是今年選戰最重要的起手式，要把對於台灣改革的想法，向支持者報告。

洪耀福說，授旗是讓基層幹部知道，要開始讓基層動起來，民進黨接下來會陸續推出輔選作為，一直到年底會一波波推出選舉策略。

陳明文指出，要讓人民了解，民進黨綠色執政、品質保證不是口號；2018年的輔選列車從明天開始啟動，一直到年底11月24日投票當天，要讓民進黨推出的候選人都能夠順利當選。

媒體詢問，年底這場選舉，敗選勝選的標準；洪耀福說，民進黨在每個選區努力，現在離投票日還早，不必針對勝選敗選定義，每個縣市都視為要贏的地方，認真爭取人民支持，現階段不必談要勝幾席、贏幾席，才算是勝利。

吳思瑤指出，每場授旗誓師大會活動都會邀請黨內重量級人士參與，例如28日的新竹縣就邀請前民進黨主席許信良、在新竹經營很久的前立委張學舜等人說明執政成果；29日嘉義縣、市授旗，陳明文會一起參與，此外，因嘉義與雲林都是農業大縣，民進黨籍農委會主委林聰賢也會親臨說明農業改革具體政策說明。

不過活動進行間也出現小插曲，記者會最後，規劃由洪耀福與陳明文兩人負責在台灣地圖上貼上誓師貼紙，不過在貼嘉義市貼紙時未黏牢，貼紙就這樣掉了下來。