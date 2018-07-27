國民黨斗六市長參選人母喪期間 檢警上門搜查

2018-07-27 13:22

〔記者詹士弘／雲林報導〕國民黨斗六市長參選人林聖爵目前正值母親過世服喪期間，靈黨就設在老家，今天早上檢警持搜索票上門進行搜索，引起現場民眾一片錯愕；搜索期間林聖爵並未在現場，事後林聖爵表示，全案涉及3個月前的一起賭博電玩案，他只是屋主，與全案無關；支持民眾則認為是「政治迫害」、「檢警手法太粗」。

林聖爵位於梅林的老家租給人當超商及電玩店已7、8年，3個月前檢查到內藏賭博性電玩，負責人被移送法辦；林聖爵表示，他只是屋主，與賭博電玩案無關，警方破案當下第一時間也未傳訊他，日前母親去世，老家一樓暫作靈堂，平常未住在此處。

今天早上7點多，檢方指揮中機組持兩張搜索票，在斗六成功路與林聖爵老家進行搜索，全案疑似與先前的賭博電玩案有關。

「有證據就抓、就辦嘛！」林聖爵表示，這是檢方第2次前來搜查，目前他正值守喪期間，不適合表達意見。

林聖爵的支持者聽到林的老家被搜索，紛紛前來關心，有人認為針對性太強，有人表示檢警手法太粗，林聖爵只是淡淡表示，可能與他要選斗六市長有關。

國民黨雲林縣長參選人張麗善服務處透過LINE群組表示，檢調單位前往斗六市長參選人林聖爵家中搜索，適逢選舉敏感時機，讓人很難不聯想司法已淪為政治打手，林聖爵家中治喪期間，竟然不顧情理，讓人心寒，將於下午到其家中關心。

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