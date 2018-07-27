選情呈現五五波 侯友宜︰會好好努力

台灣世代智庫公布新北市長選情民意調查結果，民進黨新北市長參選人蘇貞昌支持度為40.6%，國民黨新北市長參選人侯友宜支持度為42.6%，兩人僅相差2個百分點。侯友宜對此表示，民調只是參考，自己會好好努力、加油。（記者賴筱桐攝）

2018-07-27 13:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣世代智庫今天（27日）公布新北市長選情民意調查結果，民進黨新北市長參選人蘇貞昌支持度為40.6%，國民黨新北市長參選人侯友宜支持度為42.6%，兩人僅相差2個百分點，選情呈現五五波。侯友宜今天對此表示，民調只是參考，自己會好好努力、加油。

侯友宜今天舉行「走讀板橋」活動，參拜慈惠宮並參訪大觀書社，媒體詢問對於民調支持度小幅領先2%的看法。

侯友宜說，「民調就參考吧！」自己會好好努力、加油。

民調結果顯示，有41.2%民眾認為，若蘇貞昌當選市長，對新北市的建設比較有幫助。侯友宜對此沒有正面回應，僅重申自己要好好努力，為新北市民提出更好的政策，讓市民有感。

另外，前總統馬英九今天成立基金會，侯友宜被問到，為何沒出席活動？侯友宜說，基金會沒有邀請他，他不清楚相關訊息。

至於明天是否跟馬英九同台，以及是否擔心三中案影響選情？侯友宜回答，他不曉得會不會同台，因為自己有自己的行程規劃。