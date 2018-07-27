馬吳朱誰戰2020？洪秀柱：最重要的是民意

2018-07-27 12:22

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今早成立「財團法人馬英九文教基金會」，被外界解讀有意再戰總統大位，加上新北市長朱立倫卸任後有可能再選總統，以及國民黨主席吳敦義也是人選之一，藍營出現多個「太陽」，前國民黨主席洪秀柱在出席馬英九基金會成立茶會後受訪表示，大家有心是好事，但最重要的是民意能否接受。

洪秀柱說，在國民黨艱困的情況下，大家有心問鼎大位，為人民做一番事情，無論動機與使命感都是好的，但最重要的是看民意能否接受，有心是好事，還要大家一起支持，誰能得大多數人民支持，黨內就一起支持。

洪秀柱還說，藍營內部不必太在乎外界說的星星、月亮、太陽是誰，只要大家都願意發揮能力，發光、發熱，讓黨團結，這比什麼都重要。

對於媒體詢問，有人質疑吳敦義擔任黨魁不太夠力，洪秀柱表示，不能這麼說，她在國民黨最艱困的時候擔任黨主席，知道吳敦義的難題，尤其巧婦難為無米之炊，在目前完全沒有經費的狀況下，吳敦義要維持這麼大的家庭（黨），而且還要做很多事，其實很不容易。

對於外界解讀馬英九成立基金會是為了選舉，洪秀柱說，馬英九已經說這個基金會是超越選舉的平台，要找出更好的政策，她認為這是好事，因為台灣社會與政府的表現，還需要大家集思廣益、共襄盛舉，一起幫台灣找到好的出路。