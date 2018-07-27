陣前換掉姚文智？洪耀福：我們不是國民黨

民進黨秘書長洪耀福今出席「改革挺台灣」2018候選人授旗誓師大會啟動記者會，並回答媒體提問。（記者廖振輝攝）

2018-07-27 11:51

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天舉辦2018授旗誓師記者會，民進黨秘書長洪耀福被媒體問到台北市長參選人姚文智，是否可能被「陣前換將」時表示，「我們不是國民黨，沒有要換柱的想法（指國民黨之前將總統參選人洪秀柱換掉）」，現在啟動全國授旗，授旗代表選戰啟動，每個縣市都很積極，沒有陣前換將這樣的行為，也不會勸退。

民進黨今天召開「改革挺台灣」2018候選人授旗誓師大會啟動記者會，洪耀福說，會透過這些活動，將民進黨的改革理念傳遞給支持者，未來這段時間將全台走透透，這是今年選舉的起手勢，一定會把對台灣改革想法跟支持者說明、報告。

被問到是否會訂敗選標準？洪耀福說，「我們會勝選啊」，現在離選舉還很早，不用針對勝選敗選作定義，每個縣市都要贏，現階段不需要去算「勝幾席才算勝利」。

至於每個地方授旗活動日期，是否按照艱困與否來安排？洪耀福先是開玩笑說「根據算命」，接著表示，是根據協調和每個地方準備狀況，會用區塊來跑，方便主席蔡英文安排行程。

而8月15日週末沒有安排授旗行程，是否因為總統蔡英文日前傳出可能在那段時間出訪南美洲邦交國巴拉圭？洪耀福則四兩撥千金說「你怎麼那麼聰明」，不願意正面回應。

新北市長選戰，這幾天紛紛有民調公司公布相關民調，對此，洪耀福說，他一直很有信心，民調起伏，各家民調各有做法，最重要的是投票當天的人民的決定。在這之前的民調會用來參考，做為選戰策略調整。蘇貞昌最近提出很多新北政策想法，引起很大回應，隨著選戰越來越接近，兩個參選人的人格、操守、對新北的感情，優劣就會見真章，「我們11月24日的選舉有高度信心。」