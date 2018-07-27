黃國昌陪陳薇仲基隆掃街 選民尖叫要合照！

2018-07-27 11:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕時代力量黨主席黃國昌「基隆首場助選處女秀」，今天早上登場。

基隆市議員選舉，時代力量在安樂區提名參選人陳薇仲，時代力量黨主席黃國昌、秘書長陳惠敏到安樂區麥金路、樂利三街陪同陳薇仲展開拜票之旅。

麥金路沿線國道客運、公車站牌上，站滿男男女女的通勤族，準備到台北上班、上學；許多通勤族看到黃國昌，有點不敢置信，想說是否沒睡醒，這裡是基隆怎麼會看到黃國昌，黃國昌逐一解釋幫忙拉票。

黃國昌徒步經過安樂一期國宅早餐店、城上城社區、橘郡社區轉到長庚醫院、安樂區行政大樓、安和一街傳統市場；許多人看到黃國昌開心地握手，還有人說「你不是在立法院，你要來選議員還是市長」，黃國昌趕緊解釋不是他要選，他拉著陳薇仲介紹給商家、向路人請託，要大家一人拉一票，支持優秀的陳薇仲。

黃國昌在傳統市場遇到賣衣服的小販，小販自我介紹他是汐止人，上次也挺黃國昌，要時代力量加油。

傳統市場內攤販看到黃國昌尖叫，衝出來拿手機要合照，黃國昌來者不拒，也不忘要大家幫忙替陳薇仲拉票，讓時代力量在基隆市議會有一席議員。

陳薇仲也接著分享參選以來的心得，她表示自己沒有任何政治背景，這次會投入議員選舉，就是因為想從自己作為十幾年通勤族和一般市民的生活經驗出發，希望把每一個人關心的通勤、勞動、托育、長者照顧等重要的議題和意見，帶入市議會，為市議會注入活水。