中央育兒津貼被批選票考量 蘇貞昌：非常好的政策

2018-07-27 10:40

〔記者陳心瑜／新北報導〕賴揆昨天拍板定案托育補助跟育兒津貼，卻遭藍營質疑是選票考量，才在此時拍板，民進黨新北市長參選人蘇貞昌表示，賴院長為少子化問題找到解方，讓年輕爸媽減輕負擔，「是非常好的政策」。表示日前在發表政見主軸的時候，就已經提出扶老攜幼三關心，同樣強調加強津貼、減輕年輕父母負擔。

蘇貞昌今天早上拜訪石門區農會，媒體問行政院昨天拍板的少子女化對策，蘇貞昌說，政府大力補貼可以讓年輕爸媽減輕負擔，是很好的政策，才能讓年輕人敢結婚敢生，減輕長一輩的負擔。