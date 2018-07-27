北農爭議談農委會 柯P：連一個吳音寧都搞不定

2018-07-27 10:44

〔記者黃建豪／台北報導〕就台北農產運銷公司股權收購爭議，兩大官股股東，台北市政府與農委會陷入僵局。台北市長柯文哲今天上午談及此事，對於農委會副主委陳吉仲暗示，農委會掌控北農過半股權，應由農委會收購北市府股權的狀況。柯文哲表示，他（指陳）連一個吳音寧都搞不定，「他的能力我看也是...哼！」

柯文哲上午出席都更論壇，期間被問及陳吉仲主張，應由農委會收購北市府的北農股權一事。柯文哲反問，全台灣、各個縣市都有農產公司，陳吉仲是打算全部買去還是怎樣？

至於是否認同農委會主張？柯文哲無奈表示，「我也不曉得怎麼處理他這個人，但他連一個吳音寧都搞不定，他的能力我看也是...哼！」媒體追問是否指陳吉仲？柯文哲欲言又止後僅稱，算了。

另就農委會不滿北市府的第一果菜批發市場改建方案？柯文哲不滿稱，農委會如果認為批發市場不用改建，就講嘛，這個時代批評人家都很容易，「不然你講你的方案是什麼？」

此外，北市府市場處上週五以「議員索取資料卻遲交」為由，對北農開罰115萬元後，北農擬打官司的狀況。柯文哲也說，北農使用的批發市場、停車場，那些硬體設施都是台北市政府的資產，如果北市府收回來，他們要怎麼營業？所以有時候是這樣，他也認為，有時候議員在議會問得很兇猛，但這是一種政治攻防，有時候上議會跟議員應答，就是一個必須要有的能力，社會就是這樣，你不喜歡也沒辦法。

柯文哲說，現在的狀況，連議長（台北市議長吳碧珠）都講話了，議長平常還算中立的人，但連她都說，（北農總經理吳音寧）法律上可以不來（議會備詢），但潛規則和慣例還是要來，議會就是這樣，喜歡也好，不喜歡也好，還是要處理。

媒體追問，就現在北農僵局，是否無解？柯文哲強調，當初（指吳音寧）人選是農委會陳吉仲堅持的，他就要自己出來處理。