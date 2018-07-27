高市綠選將林智鴻批韓國瑜扼殺母語教學資源

2018-07-27 10:13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜的官方Line於本月18日轉傳他上政論節目談話影片，指出要編列8000萬預算作母語檢定通過獎金，讓家長自己教孩子說母語，甚至語氣強硬地認為「在學校只能學中、英文」。民進黨鳳山區市議員參選人林智鴻今對此表示，韓國瑜問鼎高雄市長，竟要將母語教學「趕出校園」，令人不能苟同。

林智鴻指出，韓國瑜此種論調，無異是忽略學習母語對孩子的重要性與文化傳承功能，將母語變成「你家的事」、「有學就大撒幣，沒學也沒關係」，且恐有「母語難登大雅之堂」的意味。身為客家子弟的林智鴻認為，相信疼惜本土文化的人，都不會認同韓國瑜這種「大一統心態」下的「中、英文優越論」！

林智鴻說，台灣過去在國民黨政府「請說國語」的壓迫下，文化傳承實已出現世代斷層，特別是都會區的孩子，在升學主義導向下，中、英文佔據無可撼動的地位，反觀母語在各項優勢語言壓縮下，學習已屬不易，透過正規教育，讓受專業訓練的教師指導我們的孩子學習母語，更是維繫本土文化具有重要性。

他說，母語教學不論預算與員額，在整體教育資源配置下都已顯弱勢，韓國瑜卻要再壓縮有關空間，令台灣人想起過去在學校講母語「掛狗牌」、「罰錢」的痛苦記憶，也教人擔憂高雄各校母語教師未來將何去何從！

林智鴻進一步表示，與台灣一海之隔的香港，2月初當地政府教育局在《語文學習支援》網頁上，將「廣東話」定義為「一種不是法定語言的中國方言」，再次挑動「港中情結」、「推普滅粵」等聯想，引發軒然大波，當地人士擔憂粵語文化的深厚底蘊恐將不保。

他指出，反觀目前尚有民主體制保護的台灣，更應該要有系統性地保障多元文化，發揚在地母語，不只彌補過往歷史傷痕，也讓下一代能更了解自己的「根」，因此，韓國瑜有關母語教學政策，他無法認同。