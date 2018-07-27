捍衛東亞青運主辦權 由林佳龍署名向東亞奧會申復

2018-07-27 09:06

〔記者黃鐘山／台中報導〕中國主導停辦2019台中東亞青運，教育部體育署26日邀中華奧會、台中市政府及專家學者召開研商會議，達成共識由林佳龍市長以主辦城市首長及2019東亞青運籌委會主委身分，同時向東亞奧林匹克委員會（EAOC）主席及全體會員國家地區代表提出申復信函。

台中市政府指出，昨日北上至體育署出席會議，與中央及中華奧會等單位共商申復及其他救濟策略。市府由副市長林依瑩率領法制局長吳梓生以及市府運動局代表出席。

林依瑩在會中表示，市長林佳龍感謝各界的協助，市府有責任要保障選手的參賽權，市府法制局已整理相關申復文件初稿。吳梓生說明，市府將依據主辦城市合約書及東亞奧會會章，基於奧林匹克憲章，對取消台中市2019第一屆東亞青年運動會，提出違反國際奧會精神及規章、市府並未違規、未提供市府說明機會等主張。

會中有許多相關領域學者及法律實務界專家，針對申復或國際調解及仲裁等救濟途徑，沙盤推演並研商各方案及後續措施；各方案均同步進行相關準備，後續待適當時機並視情勢發展因應。

會議達成共識，將由林佳龍市長署名，向EAOC理事會主席及全體會員國家地區提出申復信函。市府表示，已著手彙整中央單位、中華奧會及專家學者意見，進行最後文字檢視，並同步展開與相關單位的協調及國際溝通，儘速正式申復。