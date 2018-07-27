黨產會凍結國民黨677億元 賴清德：堅定推動各項改革

2018-07-27 08:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡政府執政二年來持續追討不當黨產及推動轉型正義，行政院長賴清德接受本報專訪指出，黨產會現已凍結國民黨677億元資產，「其實是一個成就」，促轉會成立後，有「開除平還」四大目標，未來將根據報告落實轉型正義。

賴揆表示，處理不當黨產是國民黨不願意做，但民進黨挑起來做的，因為我們通過不當黨產處理條例，這也是台灣民眾幾十年來走上街頭的訴求，「因為我也走過街頭，也為這個事情在立法院提案過，法案能通過相當不容易，特別是成立黨產會，也凍結677億元國民黨資產」。

賴揆強調，這其實是一個成就，黨產會後續當然要持續調查追蹤，轉型正義也是一樣，去年12月促轉條例通過後，今年5月成立了促進轉型正義委員會，主要有「開除平還」四大目標，「開」是「開放政治檔案」，「除」是「除去威權象徵」，「平」是「平反不法審判」，「還」就是「還原歷史真相」。

賴揆指出，促轉會兩年內必須提出轉型正義報告，未來政府將根據這個報告，落實轉型正義的種種事情。

賴揆坦言，他自己年紀不算大，也不算年輕，「坦白講，其實通過這些改革法案，我是非常有感的，因為我20幾年前還沒從政，到開始從政，都曾經為了這些法案走上街頭」。

「公投法也是！」賴揆說，自己當選立委第一任時，曾參加立法院內的推動公投絕食活動，當年很可惜朝小野大，雖然通過公投法但也是鳥籠公投。

賴揆表示，鳥籠公投的不合理，可以從2004年那場軍購公投看出來，當年陳水扁是646萬票當選總統，公投要過卻要651萬票，這顯然非常不合理。

賴揆提及，蔡政府執政後，將鳥籠公投門檻修掉，自己對每一個法案都很有感，這些都是台灣社會幾十年來，一次又一次走上街頭的訴求，兩年內能夠把它完成，真的沒有辜負人民期待。

賴揆強調，「民進黨執政兩年多來，沒有辜負人民的期待，為了下一代堅定推動各項改革」。