美眾院通過國防授權法 支持強化台灣防禦力

美國2019財政年度「國防授權法案（NDAA）」，昨天在眾議院以359票對54票通過，支持強化台灣部隊的妥善率。（資料照）

2018-07-27 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國2019財政年度「國防授權法案（NDAA）」，昨天在眾議院以359票對54票通過，支持強化台灣部隊的妥善率，增加美台軍隊的高階交流與聯合訓練。法案將等待參議院通過後，送交美國總統川普後生效。

美國國會今天公布2019財政年度「國防授權法案（NDAA）」兩院協商版本全文，國防授權法案中關於「國會意見」的部分，對台灣仍表達強力支持。其中包括強調台灣關係法與6項保證是美台關係的基礎；美國應強化與台灣的國防安全合作，讓台灣維持足夠的自衛能力；美國應強力支持台灣透過軍售、商售與工業合作取得防禦性武器，特別是在不對稱和水面下戰力方面。

法案刪除原本在參院版本中「要求美軍參加台灣漢光演習」等文字，但仍保留參院版本的禁止中國參與「環太平洋」軍演。

另外，國會主張美國應改善對台軍售的可預測性，及時審查並回應台灣的軍售需求；美國國防部長應推廣美台兩軍之間實際的訓練和軍事演習的機會，並依照台灣旅行法推動資深國防官員與將級軍官的交流。