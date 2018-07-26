史上首次！「台灣立法院長」蘇嘉全訪法國國民議會

法國國民議會議員塞沙里尼（左）在國民議會歡迎我立法院長蘇嘉全（右），形容這是台法兩國會的歷史時刻。（取自賽沙里尼推特）

2018-07-26 23:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕史上第一次！立法院長蘇嘉全現正訪問法國，今（26）天參訪法國國民議會。法國國民議會「友臺小組」主席賽沙里尼（Jean-François Cesarini）以來自「台灣的立法院長」介紹蘇嘉全與團員，更讚台灣是法國在亞洲「自豪的民主兄弟」！

立法院長蘇嘉全、民進黨立委尤美女等人今天在我駐法代表吳志中陪同下，進入法國國民議會。法國國民議會「友臺小組」主席賽沙里尼以來自「台灣的立法院長」介紹蘇嘉全與團員，並在臉書上分享此事。

賽沙里尼寫道，法國國民議會見證了「世界人權宣言」的誕生，而法國也相信，無論來自何方，每個人的靈魂都有對這些權利的追尋擁有普遍性的渴望。但我們被告知，在華人世界你不能要求這些，然而台灣在這其中成為了美妙的反證，這也正是我們人類普遍性的宏偉證明。

賽沙里尼並表示，他非常自豪且高興地歡迎台灣立法院來訪，這是兩個議會歷史上的第一次，未來還會有更多次。而透過人權與民主的共同價值，他肯定「台灣是法國在亞洲自豪的民主兄弟！」

塞沙里尼隨後也更新個人推特，放上他與蘇嘉全在國民議會握手照片，形容這是15年來首位訪問法國的台灣國會議長，並提及「民主的普遍性，讓我們在一起」。