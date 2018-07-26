反制中國逼航空業改台灣名稱 黨政人士：提告比登天還難

中國打壓國際航空矮化對台灣稱謂，多家航空屈從。（資料照，彭博）

2018-07-26 23:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國打壓國際航空公司矮化對台灣稱謂，我國安會秘書長李大維日前接受外媒專訪時提到，我方反制措施可能包括採取法律行動，例如透過世界貿易組織（WTO）爭端解決機制提告。但黨政人士今天坦言，要在WTO制度下提告，「比登天還難」！

中國無理打壓各國航空公司矮化對台稱謂，美國三大航空在期限日後，也撤下「台灣」，以「台北」的城市方式標註，應付中國要求。面對中國打壓，國安會秘書長李大維日前在外媒專訪中說，台灣將採取反制措施，「不會只坐著等」。涉外人士透露可能採取法律途徑反制，外交部也表示，正在進行法務諮詢和規劃。

但黨政人士今天坦言，要在WTO制度下提告「比登天還難」！他分析各種情境說明，首先，雖然要求更名的是中國，但最後決定權仍在各國航空公司。而若要根據WTO協議提出「非關稅貿易障礙」歧視控訴，發起方必須是各國航空公司政府。這名人士反問，「有哪些國家願意做這件事？」他直言，即使是美國政府，目前都不打算介入。

這名人士分析，另一途徑則是由中華民國政府向WTO提告，但我國籍航空公司例如華航與長榮航空，至今並未被中國強迫更名，因此我政府也無法在WTO提告。

這名人士繼續說，即使在WTO成功提出告訴，台灣以「台澎金馬個別關稅領域（TPKM）」名稱參與WTO，若打贏官司，依照我方會員名稱，「難道航空公司都要把對我名稱改成台澎金馬（TPKM）？」又若是我方敗訴，則所有航空公司更要依照目前矮化的名稱稱呼台灣，對台灣更加不利。