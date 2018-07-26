中國打壓不斷 台灣NGO仍活躍國際

2018-07-26 23:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國在國際上全面封殺台灣，自官方擴及民間。外交部NGO事務會執行長賴銘琪今天表示，中國打壓台灣NGO情形一直存在，只是程度有別。不過台灣NGO範圍包羅萬象，多達9萬個，而包括公衛、醫療、環保、人道援助及社會福利等領域NGO，在國際場域仍相當活躍。

中國自今年年初開始，擴大打壓台灣範圍，不僅封殺官方與民間，也透過對國際企業施壓，阻撓台灣國際生存空間。賴銘琪今天在外交部例會時說，台灣NGO在國際上遭受打壓的情形一直存在，只是程度大小有別，例如我國專業團體要去紐約聯合國大廈開會時，換證可能受阻，或例如在國際非政府組織中，中國以日益擴大的影響力作為要脅，威脅我更改會籍名稱。

不過賴銘琪強調，台灣民間力量強韌，中國打壓的情形一直存在，外交處境艱難，但幸好台灣有多達9萬個NGO，許多仍活躍於國際。賴銘琪說，我國NGO投入範圍包羅萬象，主要是公衛、醫療、環保、人道援助與社會福利，從動植物、環境保育、男女老幼等，「可以說是天上飛的、地上跑的都有人做」，目前約有400個計畫在國際上推動中。

對於外傳我NGO出國參與國際會議數量銳減，賴銘琪則說明，是因為2016年後統計方式有變，改為僅列出受外交部補助參與的活動，因此數量變少，但總數不變，參與政府間或民間國際會議或活動的能量仍十分活躍。

賴銘琪也說到，為了增進外交部與民間NGO間的深入了解，NGO將在外交部舉辦一系列成果分享會，邀請NGO夥伴與外交部人員分享國際經驗，希望促進彼此瞭解，集思廣益溝通，盼將台灣外交工作做得更好。