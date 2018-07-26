中國蠻橫打壓東亞青運 AIT發文：期待台灣舉辦大型賽事

中國蠻橫拔除我東亞青運主辦權，美國在台協會在臉書發文回顧台北世大運，「我們期待台灣下一次舉辦大型賽事的機會」。（翻攝自美國在台協會臉書）

2018-07-26 22:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國粗暴拔除我台中市舉辦東亞青年運動會的主辦權，台灣社會憤怒不滿之際，美國在台協會（AIT）今天在臉書發文，回顧去年台北舉辦世大運，並寫道，「我們期待台灣下一次舉辦大型賽事的機會」，似乎是聲援台灣；AIT發言人孟雨荷更直言，這則貼文的用意「不言自明」（ speaks for itself）。

中國打壓台灣不遺餘力，24日主導東亞奧林匹克委員會（EAOC），於北京召開臨時理事會，並以舉手通過的方式，決議停辦原訂明年在台中市舉辦的2019年第一屆東亞青年運動會，粗暴拔除我主辦權。我準備向東亞奧會申復，並要求恢復主辦權。

美國長期支持我有意義參與國際活動。就在台灣社會不滿中國拔除我運動賽事主辦權時，AIT今天在臉書發文，轉貼去年8月AIT有關台北世大運的貼文，並表示，回顧一下台灣在2017年主辦了一場成功的世界大學運動會，「我們期待台灣下一次舉辦大型賽事的機會」。

孟雨荷回覆媒體提問時更表示，這則貼文的用意「不言自明」。她說明，美國認為台灣是重要夥伴，也是民主的成功故事，對世界是一股良善力量。台灣與美國共享價值，贏得美國尊重，美國也將持續支持台灣。

孟雨荷還說，美國讚賞台灣對所參與的60個以上的國際組織，作出有意義的貢獻，在面對全球挑戰時，美國也將繼續致力於支持台灣擴大既有的巨大貢獻。而兩岸關係穩定符合美國的長遠利益，因此，美國將持續關切任何使情勢升高或不穩的行動。